Минфин предложил с 1 января ввести в Челябинской области налоговый режим для самозанятых

Министерство финансов России предложило с 1 января 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов России, включая Челябинскую область. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на портале правовой информации.

Помимо Челябинской области, в список регионов, которые предлагается подключить к эксперименту, входят Санкт-Петербург, Ленинградская, Воронежская, Волгоградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Свердловская, Тюменская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа и Башкортостан.

Сейчас налоговый режим для самозанятых действует в тестовом режиме в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Этот порядок предусматривает, что граждане, которые оказывают платные услуги, не привлекая наемных сотрудников, должны платить налоги в размере 4% от своего дохода при работе с физлицами и 6% - при работе с юрлицами.