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Иркутский губернатор взялся за газеты

Сергей Левченко подал несколько исков к местным СМИ

Коммерсантъ (Иркутск) от

Вчера стало известно, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко подал пять исков о защите чести, достоинства и деловой репутации на три средства массовой информации. Заявления были поданы в Кировский райсуд Иркутска в сентябре и октябре. Ответчиками выступают газеты «Восточно-Сибирская правда», «МК Байкал» и портал «Бабр.ру». Ранее господин Левченко заявлял, что собирается участвовать в выборах губернатора осенью 2020 года и что информационную войну против него развязали бизнесмены, которые «хотели бы работать в более комфортных для них условиях». В газетной среде намерения главы региона судиться со СМИ не поддерживают.


В картотеке Кировского районного суда Иркутска содержится информация о пяти исках, поданных губернатором Сергеем Левченко к СМИ о защите чести, достоинства и деловой репутации. Четыре из них, адресованные газетам «Восточно-Сибирская правда» (два заявления), «МК Байкал» и портал «Бабр.ру», были поданы 25 сентября. Через месяц к ним добавился еще один иск — к «Бабру». По первым четырем заявлениям дела уже рассматриваются, по последнему заседание назначено на 20 ноября. В пресс-службе губернатора иски не комментируют, считая некорректным распространять касающуюся ответчиков информацию.

Издатель «Восточно-Сибирской правды» Александр Гимельштейн сообщил „Ъ“, что прокомментирует иски против его газеты после того, как будет вынесено решение суда. «Я не вижу шансов у заявителя и не хотел бы рассуждать об исках, отвлекая тем самым внимание суда от материалов дела»,— сказал „Ъ“ господин Гимельштейн.

По словам редактора портала «Бабр.ру» Максима Бакулева, губернатор обратился в суд по поводу публикации о его поездке в Австрию. «Мы считаем, что он ездил за бюджетный счет отдыхать, а он настаивает, что был в отпуске и ездил за свой счет»,— сказал „Ъ“ господин Бакулев. Он также полагает, что это начало предвыборной кампании. «Четыре года губернатор не обижался на наши публикации, а тут вдруг обиделся»,— добавил господин Бакулев.

Главный редактор «МК Байкал» Светлана Михеева сообщила „Ъ“, что иск подан на материал «Отходы БЦБК отдадут частной компании», вышедший в газете в августе 2019 года. В интернет-версии издания он назывался «Сергей Левченко просит президента Путина сменить подрядчика на БЦБК». «Истца оскорбила трактовка фактов и авторский стиль. Мы считаем, что ничего не нарушали, а действовали в пределах российского законодательства»,— сказала „Ъ“ госпожа Михеева. Она добавила, что редакция предоставила суду свои возражения и истец ушел их изучать. «Конечно же, подобные иски — это сигнал, что власти не могут выстроить отношения со СМИ»,— считает главный редактор «МК Байкал».

Ранее на пресс-конференции господин Левченко заявлял, что бизнесмены, «которые хотели бы работать на территории области в более комфортных условиях» и «мечтают вернуться в те времена, когда доходная часть бюджета была всего 97 млрд руб.», развязали против него информационную войну.

Коммунист Сергей Левченко стал губернатором Иркутской области в 2015 году, победив единоросса Сергея Ерощенко, и намеревается идти на выборы в 2020 году.

«Я не поддерживаю то, что они пишут, но в не меньшей мере я не поддерживаю ответную реакцию главы региона»,— сказал „Ъ“ иркутский политолог, главный редактор газеты «Байкальские вести» Юрий Пронин. Он привел слова экс-президента России Бориса Ельцина, который говорил: «Ругают СМИ — терпи. Не можешь терпеть — уходи». «Все эти годы я восхищался олимпийским спокойствием губернатора и его нормальным отношением к критике, даже к несправедливой»,— сказал „Ъ“ главный редактор портала «Байкал24» Сергей Бредихин. Он выразил удивление, почему иски в суд были направлены именно сейчас. По мнению господина Бредихина, это усугубит отношения со СМИ уже на старте губернаторской избирательной кампании.

Екатерина Еременко


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