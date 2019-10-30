Facebook заявил о блокировке связанных с Пригожиным аккаунтов

В Facebook и Instagram заблокировали три сети аккаунтов, страниц и групп за вмешательство в дела африканских государств, говорится в заявлении главы отдела кибербезопасности Натаниэля Глейхера. По данным компании, эти сети объединяли около 200 аккаунтов с аудиторией более 1 млн человек. Они были созданы в России, а их деятельность была направлена на Мадагаскар, Центральноафриканскую Республику (ЦАР), Мозамбик, Демократическую Республику Конго, Кот-д'Ивуар, Камерун, Судан и Ливию. В качестве иллюстрации Facebook опубликовала несколько постов в соцсеях.

Расследование компании показало, что за этим якобы стояли люди, связанные с российским предпринимателем Евгением Пригожиным, которого СМИ называют «поваром Путина». Они тщательно скрывали свою деятельность и создавали для этого большое количество страниц в соцсетях, но Facebook все равно удалось их вычислить, говорится в заявлении. Собранной информацией компания поделилась с представителями правоохранительных органов, властей и своими партнерами.

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«Мы постоянно работаем над тем, чтобы вычислять и пресекать такие виды деятельности, поскольку мы не хотим, чтобы наши сервисы использовали для манипуляции людьми. Мы удаляем эти аккаунты, страницы и группы из-за их деятельности, а не контента»,— отметил господин Глейхер.

В компании «Конкорд» Евгения Пригожина заявили, что эта информация не соответствует действительности. «Считаем нецелесообразным доверять заявлениям Facebook, поскольку, на наш взгляд, они занимаются самопиаром»,— сказали «Интерфаксу» в пресс-службе компании.

Напомним, в 2016 году Евгения Пригожина включили в санкционный список США из-за предполагаемого соучастия в военных действиях на Донбассе. В 2018 году спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер обвинил Евгения Пригожина и еще 12 российских граждан по делу о вмешательстве в выборы президента США. Имя предпринимателя связывали с Агентством интернет-исследований (также известно как «фабрика троллей»).