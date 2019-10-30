Башкирии могут не продлить реструктуризацию госдолга

О том, что Башкирия не сможет выполнить условия для продления программы реструктуризации регионального госдолга, которая должна действовать до 2024 года, сообщила ТАСС министр финансов региона Лира Игтисамова. «Шансы у республики попасть в программу продления реструктуризации госдолга невелики в силу того, что нам, с одной стороны, мешает высокая база прошлого года. У нас были поступления разового характера по налогу на прибыль организаций, компенсировать эти показатели в этом году у нас не получится при всем желании. Это была большая сумма, почти на 18 млрд рублей поступили платежи разового характера, там были определенные решения, в том числе судебные», — отметила госпожа Игтисамова.

Ожидается, что к концу года госдолг Башкирии составит около 14 млрд руб. (в 2018 году — 16,2 млрд руб.). Большая часть долга — заимствования из федерального бюджета.

Олег Вахитов