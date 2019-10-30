«Все как-то совпало»

Саммит АТЭС в Чили отменен. Причина — беспрецедентная волна протестов. Незадолго до этого объявления, Кремль заявил, что Владимир Путин не поедет в Сантьяго. Дело не в массовых беспорядках, просто у президента России запланировано много ответственных мероприятий внутри страны. Саммит стран Азиатско-Тихоокеанского региона был запланирован в столице Чили на 16-17 ноября, а в декабре там же должна была пройти конференция ООН по изменению климата. Ее тоже отменили. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что решение президента Чили не очень выгодно для Москвы.

С утра Дмитрий Песков объявил, что Владимир Путин не поедет на Саммит АТЭС, потому что нет свободного места в графике — слишком много внутренних мероприятий. Причина, естественно, не в массовых беспорядках. И вот к вечеру президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что отменяет мероприятие и конференцию ООН по изменению климата. Можно было бы сказать: действительно, ну какой саммит без России. Но нет, причина в том, что страна должна сконцентрироваться на решении внутренних социальных конфликтов. Последний месяц в Чили продолжаются беспрецедентные по своей силе массовые беспорядки.

Ранее Пиньера заявлял, что это не повод отменять саммит АТЭС — государство в силах обеспечить безопасности участников. Тем не менее обстоятельства сильнее: в итоге Пиньера, видимо, был вынужден пересмотреть свое решение. Глава Чили заявил, что он как отец нации должен отдавать приоритет семье. Интересы сограждан превыше всего. Для Москвы такой исход дела является не совсем благоприятным.

В отказе Путина ехать в Сантьяго можно было бы рассмотреть некий демарш.





Конечно же, дело не в беспорядках, хотя, может быть, и в них тоже. Но, скорее всего, Владимир Путин хотел послать партнерам некий сигнал: не тем путем вы идете, и, соответственно, я в этом участвовать не хочу.

Теперь же партнеры не смогут этот сигнал прочувствовать. В середине октября помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал визит Путина в Чили и даже не исключил его встречу с Дональдом Трампом. Кроме того, президент России и японский премьер Абэ Синдзо договорились провести в Сантьяго углубленный обмен мнениями. Ну и в целом это должен был быть полноценный визит с обширной программой.

И вдруг отмена — президент слишком занят.

В чем же дело? Время можно было бы найти, но Кремль недоволен: никакой реакции на его позицию по глобальному разоружению, США не собираются строить новую архитектуру международных отношений, естественно, с российским участием. Более того, продолжают раскачивать лодку мировой нестабильности: в Сирии пытаются навязать свою неконструктивную игру. По Украине тоже — только собственные интриги вокруг сына вице-президента Байдена. Или этот Абэ опять говорит про острова, все об одном и том же, нет чтобы сначала проинвестировать в Дальний Восток, Крым признать. Ничего этого нет.

Более того, одним из главных анонсированных событий АТЭС должна была стать встреча Трампа, но не с Путиным, а с председателей КНР Си Цзиньпином. Мир ждет торгового соглашения Китая и США — мировая экономика от этого зависит. Это не наш саммит. БРИКС – да, там Россия претендует на лидерство.

Так что Владимир Путин найдет время для поездки в Бразилию, где соберутся близкие по духу лидеры. Что касается Трампа, ему вновь предлагают одуматься. Однако сигнал не дойдет — саммит АТЭС отменили.