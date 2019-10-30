На Кубани выделили 120 млн рублей для сдерживания роста цен на сжиженный газ

Кубанские парламентарии сразу в двух чтениях приняли законопроект, предусматривающий сдерживание роста цен на сжиженный газ для населения Краснодарского края. На эти цели из краевого бюджета выделят 120 млн руб., чтобы компенсировать ресурсоснабжающим организациям разницу между нерегулируемым и регулируемым тарифами.

По словам руководителя РЭК-департамента цен и тарифов Краснодарского края Сергея Милованова, регулируемая оптовая цена на сжиженный газ не пересматривалась на федеральном уровне в течение трех лет, поэтому сейчас стоимость газа в баллонах значительно ниже рыночных оптовых цен. В случае учета этих цен, экономически обоснованная розничная стоимость голубого топлива, реализуемого жителям Кубани, увеличится более чем на 60%.

Бюджетные средства призваны сдержать рост розничных цен на сжиженный газ, компенсировав поставщикам топлива разницу между регулируемым тарифом и реальной стоимостью ресурса.

Василий Хитрых