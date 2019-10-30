Россиян предупредили о телефонных мошенниках, представляющихся следователями

Следственный комитет России (СКР) предупредил о новом виде телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются следователями или сотрудниками других госструктур и рассказывают людям, что те признаны потерпевшими по уголовным делам о незаконном обороте фальсифицированных БАДов и лекарств.

Как говорится в пресс-релизе СКР, мошенники предоставляют некие «правовые документы» и для ускорения возмещения ущерба предлагают перевести различные крупные суммы.

«Подобные действия не могут быть связаны с исполнением следователями своих должностных обязанностей, тем более для возмещения причиненного вреда законом предусмотрены иные правовые механизмы, которые не предполагают каких-либо взносов и переводов от потерпевших»,— заявили в СКР. Подобные звонки в ведомстве назвали проявлением мошенничества и призвали россиян незамедлительно сообщать о них в правоохранительные органы.