«Единая Россия» выбрала нового главу свердловской приемной Дмитрия Медведева

Президиум свердловского политсовета партии «Единая Россия» поддержал предложение секретаря реготделения Виктора Шептия о выдвижении депутата заксобрания Михаила Клименко на пост главы региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева. Кандидатура будет рассмотрена на Президиуме Генсовета «Единой России».

Предыдущий руководитель общественной приемной депутат регионального парламента Анатолий Сухов скончался 2 августа на 64-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Анатолий Сухов долгое время возглавлял региональную общественную приемную партии.

Михаил Клименко является депутатом заксобрания по Кировскому избирательному округу № 8, зампредседателя комитета по бюджету, финансам и налогам, а также членом регионального политсовета партии.

Анастасия Реутова