В придорожном комплексе на трассе в Краснодарском крае незаконно совершали намаз

Сотрудники ФСБ выявили незаконную мусульманскую молельную комнату, находящуюся в придорожном комплексе «Транспарк» на трассе М-4 «Дон» в станице Кущевской. Помещения там использовались для проведения пятикратного намаза выходцами из Северо-Кавказских Республик и иностранными гражданами, которые транзитом передвигались по автодороге.

Как сообщили в ведомстве, придорожный комплекс принадлежит ООО «Маклоджистик», и общество, согласно законодательству, обязано было в письменной форме уведомить о данном виде деятельности краевое управление Минюста РФ с целью государственной регистрации религиозной организации. Однако это сделано не было.

Согласно данным проверки, проведенной сотрудниками ФСБ, в помещениях придорожного комплекса «Транспарк» регулярно проводятся богослужения. Прокуратура Кущевского района вынесла управляющему придорожного сервиса «Транспарк» предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства о свободе совести, вероисповедания и о религиозных объединениях.

Василий Хитрых