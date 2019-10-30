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Возбуждено уголовное дело по факту убийства воспитанников Ейского детдома в 1942 году

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Геноцид» (ст. 357 УК РФ) в связи с массовым убийством фашистами воспитанников Ейского детского дома в 1942 году. Дело возбуждено по результатам изучения рассекреченных ФСБ России архивных материалов.

Как сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко, в ходе карательных операций 9 и 10 октября 1942 года члены Зондеркоманды СС-10 «а» с участием начальника Гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача Гестапо Штрауха умертвили воспитанников детского дома в мобильных газовых камерах. Тела 214 убитых детей были обнаружены в районе Широчанского хутора после освобождения Краснодарского края от немецко-фашистской оккупации в 1943 году.

Уточняется, что возглавлявший Зондеркоманду СС-10 «а» врач Курт Кристман был осужден за совершение этих и других преступлений, однако Бедедекер, Кандлер, Штрауха и иные неустановленные лица, в том числе военнослужащие Зондеркоманды, так и не понесли наказание.

В соответствии с Уставом Нюрнбергского трибунала данное преступление не имеет срока давности, поэтому СК РФ счел нужным возбудить уголовное дело для расследования действий указанных лиц.

Дмитрий Михеенко


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