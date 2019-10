Зарубежные СМИ: Какова вероятность отставки Дональда Трампа?

Свидетель разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским заявил об отсутствии важных фраз в стенограмме. Показания в Конгрессе дал сотрудник Совета национальной безопасности Алекс Виндман. Он присутствовал в Овальном кабинете во время телефонных переговоров между американским и украинским президентами. По его словам, в ходе разговора, например, упоминалась компания Burisma, в состав совета директоров которой входил Хантер Байден — сын вероятного соперника Трампа на выборах — Джо Байдена. Но в стенограмму этот момент не вошел. Трампа обвиняют в том, что он пытался вынудить Зеленского начать расследование против сына Байдена. Завтра палата представителей будет голосовать по резолюции об импичменте американского президента. Какие последствия новые детали расследования могут иметь для Трампа? Подробнее об этом — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

В иностранных СМИ серьезно восприняли новые показания против Трампа. Резолюцию об импичменте представили 29 октября после выступления сотрудника Совета национальной безопасности Алекса Виндмана перед тремя палатами конгресса. Он первый, кто открыто заявил, что слышал переговоры Трампа и Зеленского и решил рассказать о них на закрытых слушаниях, отмечает The Guardian. Слушавшие его демократы признали, что показания Виндмана были «чрезвычайно тревожными» и «очень правдоподобными».

Он рассказал, что в опубликованной стенограмме переговоров Трампа и Зеленского были пропущены ключевые слова и высказывания, пишет The New York Times. Так, из текста исчезло упоминание газовой компании Burisma, в правлении которой был сын бывшего вице-президента США Хантер Байден. При этом The New York Times уточняет, что расшифровка переговоров была составлена из сделанных на слух записей стенографистов и того, что распознало специальное программное обеспечение, а оно часто пропускает имена собственные и технические термины.

Трамп раскритиковал Виндмана, причем так, будто тот — его политический оппонент, отмечает The Washington Post. При этом даже для многих республиканцев шаги по дискредитации Виндмана были восприняты, как что-то уже вышедшее за рамки. Дело в том, что Виндман — кадровый военный, он получил одну из самых престижных военных наград США «Пурпурное сердце» после того, как был ранен во время кампании в Ираке. Как отметила член палаты представителей Элизабет Чейни, речь идет о ветеране, который служил нации и рисковал жизнью ради нее. И поэтому позорно ставить его патриотизм под сомнение.

Как считает The Washington Post, такие противоречивые сообщения отражают внутреннюю напряженность среди многих республиканцев, поскольку они пытаются, с одной стороны, защищать Трампа и, с другой, соблюсти некоторые свои принципы.

Глеб Силко