Промышленность Кубани получит из краевого бюджета дополнительные 500 млн рублей

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края поддержали инициативу региональных властей о дополнительном финансировании госпрограммы ««Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Ее общий бюджет до 2024 года вырастет на 500 млн руб. до 5,5 млрд руб.

Как сообщил спикер ЗСК Юрий Бурлачко, по итогам 2018 года рост промышленного производства в крае составил 5,2%. В этом году статистика также фиксирует устойчивые темпы роста. Дополнительные 500 млн руб., по его словам, пойдут на оказание финансовой поддержки кубанским промпредприятиям через краевой Фонд развития промышленности.

Региональный Фонд развития промышленности был создан весной 2018 года для оказания содействия бизнесу в форме субсидий и льготных займов.

Василий Хитрых