Замглавы департамента цифрового развития Воронежской области заподозрили в махинациях на 3,8 млн рублей

Управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя руководителя департамента цифрового развития правительства региона Дениса Просвирина по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). По версии следствия, с декабря 2017 года по июль 2019 года господин Просвирин обеспечивал трем коммерческим структурам преимущество при закупках информационно-телекоммуникационного оборудования путем предоставления сведений о планируемых закупках, сроках поставки и другой информации. В результате было заключено пять контрактов, стоимость которых была завышена на общую сумму около 3,8 млн руб. Уголовное дело возбуждено по материалам регионального УФСБ.

В правительстве Воронежской области отметили, что готовы оказывать содействие правоохранительным органам. «Наша позиция в борьбе с нарушениями закона остается последовательной: если вина фигуранта уголовного дела будет доказана, он должен понести соответствующее наказание»,— отметили там.

Андрей Прах