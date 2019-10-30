Суд постановил «Газпрому» пустить газ в котельные Тихорецка

Тихорецкий городской суд постановил запретить ООО «Газпром межжрегионгаз Краснодар» приостанавливать газоснабжение котельной ООО «Тихорецкэнерго» за долги по оплате ресурса. Иск на действие ресурсоснабжающей организации подал Тихорецкий межрайонный прокурор, действуя в интересах неопределенного круга лиц.

Как сообщили в Краснодарском краевом суде, ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», путем закрытия задвижек и установления пломб, прекращено подача энергоресурсов на газовую котельную «Тихорецкэнерго». Это привело к тому, что без отопления остался 41 многоквартирный дом в городе, а также социально значимые объекты Тихорецка.

В связи с наступлением отопительного сезона, суд счел необходимым запретить газовикам приостанавливать газоснабжение котельной. Обеспечительные меры подлежат незамедлительному исполнению. «На определение может быть подана частная жалоба в Краснодарский краевой суд, однако это не приостанавливает исполнения вынесенного определения», - сообщили в крайсуде.

Дмитрий Михеенко