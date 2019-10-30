На разработку схемы озеленения Нижнего Новгорода выделили 10 млн рублей

Муниципальное казенное учреждение «Городской центр градостроительства и архитектуры» объявило открытый аукцион по разработке территориальной схемы озеленения Нижнего Новгорода. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 10 млн руб., средства выделяются из городского бюджета

Как сообщается в конкурсной документации, схему озеленения, именуемую зеленым каркасом, необходимо рассчитать до 2030 года. Проект нужно представить до 30 июня 2020 года. Подрядчику предстоит проанализировать природно-экологические особенности городского округа, выявить проблемы природопользования, прописать, что нужно предпринять для восстановления озелененных территорий, а также вынести предложения по организации парковочных мест, устройству системы автономных велосипедных дорожек и по развитию инженерной инфраструктуры города. Итоги аукциона подведут после 11 ноября.

Анастасия Еремина