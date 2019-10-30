В правительстве края не подтвердили остановку реконструкции ул. Строителей

Пермский медиаменеджер Владимир Прохоров сообщил на своей странице в facebook о приостановке работ по реконструкции первой очереди улицы Строителей.

«Не идут грунты. Проектные изыскания делали в 2016 году, отчитались десятками пробуренных скважин. На самом деле не пробурили ни одной» - написал медиаменеджер. Он также сообщил о проблемах с финансированием стройки.

Еще одной сложностью господин Прохоров назвал сложности с изъятием земли и сносом строений на месте будущей дороги. «Там сейчас не проехать, не пройти. Выезд на Заостровку, Красавинский мост только через микрорайон Парковый. Сотни грузовиков за день мимо жилых домов, а работы прекращены и неизвестно, когда начнутся» - посетовал господин Прохоров.

Собеседник в мэрии Перми подтвердил, что активность на стройке резко снизалась, но причин не знает, поскольку объект город передал в краевую собственность еще в прошлом году.

Источник в кабмине опровергает сведения, что реконструкция остановилась. «Ее может быть и не видно – но идет работа по изъятию и сносу строений. Недавно «разобрались» со старым зданием школы олимпийского резерва» - сообщил собеседник. Он также отметил, что все скважины на месте дороги пробурены. Ранее руководство Минтранса края признавало, что реконструкция улицы идет с отставанием от графика.

Реконструкция улицы Строителей призвана загрузить Красавинский мост через Каму и одновременно разгрузить от транспортного потока Коммунальный мост. После реконструкции улица Строителей (между улицами Куфонина и Стахановской) будет четырехполосной. Проект новой улицы разрабатывался последние десять лет. Стоимость проекта превышает 11 млрд руб.

Подряд на первую очередь строительства стоимость 1, 2 млрд руб. выиграло ООО «СКФ „АТМ“».