«Пришли стартапы, нацеленные на укрепление позиций на российском рынке»

Сбербанк и компания 500 startups нашли новые IT-таланты. Какие проекты попали в новую волну акселератора? И в чем им придется соревноваться друг с другом? Об этом в программе «Цели и средства» Владимир Расулов побеседовал с руководителем акселератора Сбербанка и компании 500 Startups Натальей Магидей.

— Сбербанк нашел новые бизнес-таланты: вместе с венчурной компанией 500 Startups он отобрал стартапы на вторую волну акселератора для технологических предпринимателей. В итоге 25 наиболее перспективных компаний попали в новую программу. Расскажите, чем они примечательны? По какой модели работают?

— Это уже вторая волна, первая была в прошлом году, в ней участвовали 30 компаний. В этом году участвуют действительно 25. 20 из 25 компаний у нас работают по B2B-модели и оставшиеся пять — по B2C. Территориально лидером является, безусловно, Москва, но так же в этой волне есть участники из Воронежа, Якутска, Тамбова, Ростова-на-Дону и даже Минска и Вильнюса. Практически у всех компаний есть полноценный продукт, а у половины стартапов даже стабильные продажи.

— Что сейчас в принципе интересно для экосистемы Сбербанка? Какие направления наиболее перспективны?

— Прежде всего, мы смотрим на решения, которые позволяют решить клиентскую проблему, потребность как-то по-другому, альтернативно, и благодаря этому существенно улучшают клиентский опыт или существенно снижают цену. Что касается индустрии, экосистема Сбербанка сейчас активно развивается в логистике, медицине, электронной коммерции, HR-сервисах, а также в сфере лайфстайл и развлечений.

— Чем программа акселератора в этом году отличается от предыдущей волны?

— Я бы сказала, что отношение к акселератору и у стартапов, и у самого Сбербанка стало более взвешенным и обоснованным. Выпускники первой волны, побывавшие на четырехнедельной стажировке в Кремниевой долине, вернулись с четким пониманием, что развитие бизнеса за рубежом невозможно до тех пор, пока компания не стоит на крепких ногах на родном рынке. Поэтому их акцент сместился на укрепление позиций в России. А стартапы второго набора с самого начала сфокусированы на локальном рынке, и преимущественно их привлекает экосистема самого Сбербанка, а лично меня вдохновляет то, что стремление стартапов взаимно, и некоторые департаменты банка и дочерние компании Сбербанка с нетерпением ждут, когда же мы их познакомим с набранными командами и начнем обсуждать синергии. Поэтому в текущей волне, помимо менторов от 500 Startups, предприниматели получат менторство и от заказчиков со стороны Сбербанка.

— На чем отобранным командам необходимо будет сосредоточиться во время программы? Чему они должны будут уделить особое внимание?

— Самые слабые места команд обычно – фокусировка. Если вы спросите, что за продукт делает стартап, основатели, скорее всего, начнут перечислять несколько фич для нескольких целевых групп. Как правило, это ошибка, которая распыляет ресурсы стартапа. И первый совет хорошего ментора – сфокусироваться на главном клиентском сегменте и главной боли, которую закрывает продукт, и все усилия команды направить на его доработку. Еще, конечно, я бы отметила презентацию продукта. Только кажется, что нет ничего сложного в том, чтобы рассказать о своих разработках. Но никто, кроме самой команды стартапа, не знает, что именно под «капотом» продукта, узнают только то, что основатели сами им расскажут — здесь и начинаются сложности. Обычно мы снимаем на камеру самый первый питч команды в первый день акселератора, затем запись с демо-дня и дарим на память стартапам. Это небо и земля, как будто речь не об одном и том же продукте, а о совершенно разных. Кстати, некоторые стартапы во время акселератора приходят к тому, что нужно сделать пивот — изменение первоначальной версии, это может быть изменение самого продукта, целевого сегмента, для которого этот продукт разрабатывается, бизнес-модели, по которой этот продукт продается. На открытии второй волны выступало несколько выпускников первого набора, они поделились, что после изменения бизнес-модели с B2C на B2B, количество их месячных активных пользователей выросло, не поверите, в три раза.

— Теперь поговорим о мотивации участников. Что получат лучшие проекты, какие перспективы для них открываются после того, как они закончат работу в акселераторе?

— В наших планах на демо-дне, который состоится в середине декабря, отобрать семь лучших проектов. И каждому мы предложим дополнительную сумму инвестиций. Почему я говорю дополнительную? Потому что команды до этого момента уже получат инвестиции от Сбербанка — 6 млн руб. за 5% в уставном капитале стартапа. Какую конкретную сумму дополнительного финансирования получат команды? Это мы будем обсуждать с каждым победителем отдельно исходя из потребностей стартапа. Эти инвестиции каждая команда сможет пустить на бизнес-девелопмент или заказать стажировки. Для тех, кто хочет сконцентрироваться на развитии в России, это будет индивидуальная стажировка в корпорациях, релевантных индустрии самого стартапа. А если стартап хочет расширить географию и познакомиться с европейским опытом, мы поможем организовать стажировку в странах Европы. И в этом нам помогает Люксембург — коллеги готовы разработать для российских стартапов программу стажировки в одной или нескольких странам Европы, она будет охватывать знакомство с венчурными фондами, инновационными корпорациями и локальными экосистемами по работе с предпринимателями – как, например, House of Startups в самом Люксембурге.

— Сколько сама программа будет длиться? Что запланировано, какие основные направления?

— Программа будет длиться девять недель. И обучающая часть на каждой неделе будет строиться примерно так: каждый понедельник три новых ментора от 500 Startups будут выступать с лекциями на площадке акселератора, а затем со всем набором программы разбирать эти лекции; со вторника по четверг стартапы будут проходить индивидуальные консультации и отрабатывать индивидуальные запросы с менторами; а по пятницам обычно происходит общий трекшн-митинг, где каждая команда рассказывает, чего ей удалось добиться за неделю, какие ошибки она сделала, что смогла решить, что не смогла решить. Эти встречи нужны, прежде всего, для того, чтобы стартапы учились друг у друга, в том числе и на ошибках. Еще на каждой неделе мы планируем проводить один или два ивента, направленных на построение нетворка — например, вечера встреч с представителями Сбербанка и партнеров, где стартапы выступают с питчами, а дальше их задача в индивидуальном порядке проговорить с потенциальными заказчиками, возможность синергии.

— Питч — это что?

— Это очень короткая презентация о продукте стартапа, рассказанная простым и понятным для инвестора или заказчика языком. Помимо вечеров для представителей Сбербанка и партнеров акселератора, у нас обычно проходит инвестиционная панель, где встречаются инвесторы из России и Кремниевой долины и рассказывают стартапам о трендах, инвестиции в компании на ранних стадиях, чем они отличаются между странами. И задача стартапа, как вы понимаете, заинтересовать венчурных представителей своими решениями. Также будет встреча по обмену опытом с выпускниками первой волны — тоже очень важный момент. Мы рассчитываем, что эта встреча позволит избежать массы ошибок, которую совершили выпускники предыдущего набора. Также в прошлом году мы устраивали дискуссионные лекции с руководителями больших корпораций, которые пользовались большим спросом. Особенно стартапы выделяют дискуссию с Германом Грефом и Василем Лацаничем. Будем повторять этот опыт в текущем году. Также ожидаем проведение нескольких рабочих семинаров от крупных компаний. Например, в прошлом году к нам приезжали Facebook и рассказывали ребятам, как лучше устраивать рекламу в социальных сетях.

— Появились ли в этом году новые партнеры у акселератора?

— Да, в этом году у нас действительно новые партнеры. Среди них есть как международные компании — например, PepsiCo, McDonald’s, Huawei, Metro, NVIDIA, так и российские корпорации — например, X5, Mail.Ru Group, «ВкусВилл». «Билайн» является нашим партнером уже второй год подряд, мы плодотворно сотрудничаем с ними. Также к партнерам акселератора в этом году присоединились несколько фондов и Московский инновационный кластер. Я бы еще отметила, что, помимо внешних корпораций, активными партнерами проекта стали дочерние компании Сбербанка, которые составляют ядро экосистемы: Rambler, «Яндекс. Маркет», «Яндекс. Деньги», SberCloud, «Сбербанк Лизинг», «Сбер Логистика», «Сбер Решения», Plazius, «Эвотор» и многие другие. И если в прошлом году акселератор был больше пилотным проектом, многие подразделения и дочерние компании скорее присматривались к нему, то в этом году внутренние заказчики сами проявили инициативу — акселератор искал стартапы под их запросы.

— Вы наверняка общались с теми, кто попал в акселератор — какие у стартапов ожидания от этой программы?

— Как я уже отметила, в эту волну пришли стартапы, которые с самого начала нацелены, прежде всего, на укрепление позиций на локальном российском рынке, а также на попадание на радары экосистемы Сбербанка. Помимо этого они, конечно же, рассчитывают на качественное усовершенствование своего продукта благодаря сотрудничеству с командой 500 Startups.