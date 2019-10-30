Власти Ямала разрешат студентам до 23 лет летать по льготным тарифам

Правительство ЯНАО со следующего года расширит список лиц, которые смогут летать по льготным тарифам, сообщил у себя в Instagram глава региона Дмитрий Артюхов.

«Расширяем список тех, кто может воспользоваться льготой. Добавляем в программу детей из многодетных семей в возрасте от 18 до 23, которые учатся в вузах. Сегодня в программе могли участвовать только студенты до 18 лет, но мы решили включить в нее студентов до 23 лет, чтобы у них тоже была возможность съездить к родителям на каникулах, посетить свои родные города», – сказал губернатор.

Пресс-служба губернатора со ссылкой на департамент соцзащиты сообщила, что воспользоваться льготой на новых условиях смогут дополнительно 1597 человек. Всего в этом году благодаря льготным билетам стоимостью 2,5 тыс. руб. 9,5 тыс. детей из многодетных семей смогли слетать на каникулы. Программа, запущенная в этом году как «пилот», станет в округе постоянной.

Кроме того, с 1 ноября будет добавлен еще один субсидируемый рейс Салехард – Москва. Цена фиксированная, для взрослого составит 9,5 тыс. руб. А с нового года под субсидию попадут еще четыре направления: Салехард – Сочи, Салехард – Тюмень, Новый-Уренгой – Сочи, Ноябрьск – Симферополь.