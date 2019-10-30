Пограничники Ростовской области задержали браконьеров с уловом на 8,5 млн рублей

На юго-восточной окраине Александровой Косы сотрудники пограничного управления ФСБ по Ростовской области задержали троих местных жителей с уловом на 8,5 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства. Пограничный наряд задержал браконьеров «с поличным» при попытке перегрузки незаконно добытой рыбы из двух лодок типа Касатка в специально оборудованные автомобили.

Пограничники изъяли у нарушителей лодки, сети и улов. В их отношении возбудили административные дела по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах). Сейчас их проверяют на причастность к незаконному вылову водных биоресурсов (ст. 256 УК РФ). Если их признают виновными по этой статье, им может грозить до пяти лет лишения свободы.

Дарья Голякова