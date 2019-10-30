Руководителем управления региональной безопасности Кубани назначен Евгений Чупров

Фото: администрация Краснодарского края

Бывший работник прокуратуры Краснодарского края Евгений Чупров занял пост руководителя управления региональной безопасности. Сотрудникам ведомства сегодня, 30 октября, его представил первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко.

Господину Чупрову 52 года. Он окончил юрфак Иркутского государственного университета. С 1992 по 2006 года работал в прокуратуре Иркутской области. В августе 2006-го перевелся в прокуратуру Краснодарского края, заняв пост заместителя прокурора региона. В надзорном ведомстве Евгений Чупров курировал силовое направление, органы МВД и прочее.

Управление региональной безопасности администрации Краснодарского края создано в целях организации взаимодействия органов исполнительной власти с правоохранительными органами и иными территориальными органами федеральных ведомств по вопросам обеспечения правопорядка. Речь идет о проведении массовых мероприятий, осуществлении организационного обеспечения деятельности действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Краснодарском крае, краевой межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и комиссии по вопросам помилования на территории региона. Ранее управление возглавлял Николай Колганов.

Дмитрий Михеенко