Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ проверить нарушения на муниципальных выборах

Президент России Владимир Путин, после обращения главы ЦИК Эллы Памфиловой, поручил Генпрокуратуре РФ проверить жалобы на нарушение избирательного законодательства в ходе муниципальных выборов. Об этом сообщила сама госпожа Памфилова во время заседания Центризбиркома.

По ее словам, также будет проверена реакция правоохранительных органов на обращения.

«Что касается той части, которая нас очень заботит: реакция правоохранительных органов в целом. И тщательное расследование всего, на что жаловались и кандидаты, да и мы это видели. И второе — уже судебные решения», — заявила госпожа Памфилова, сообщает РИА «Новости».

Выводы о ситуации с муниципальными выборами в Петербурге предполагается сделать в декабре, уточняет информационное агентство. Как следует из проекта постановления ЦИК, ГИК не позднее 10 декабря совместно с омбудсменом Петербурга Александром Шишловым и членом Совета по общественной организации «Наблюдатели Петербурга» Марией Чебыкиной поручат рассмотреть информацию, переданную в ЦИК, на предмет нарушений и сообщить о принятых мерах в Центризбирком.

В ответ на слова главы Горизбиркома Петербурга Виктора Миненко о том,что комиссия не может вмешиваться в работу правоохранительных органов и не несет ответственности за их реакцию, госпожа Памфилова заметила, что для того, чтобы правоохранительные органы могли заниматься такими нарушениями, необходимо направлять туда документы, пишет «Фонтанка.ру».

«От нас зависит, что мы туда направляем, с какими аргументами, с какими фактами, даем ли мы им основания серьезно заняться расследованием или даем основания закрыть дело за необоснованностью?», – ответила председатель ЦИК главе Горизбиркома Петербурга.