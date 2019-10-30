Затруднения с приемом цифрового телевизионного сигнала возможны в Нижнем Новгороде Сбой настроек может произойти из-за технических работ с трансляционным оборудованием.

Нижегородцам надо будет провести перенастройку каналов на оборудовании, предназначенном для приема цифрового телевизионного сигнала.

Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области со ссылкой на министра информационных технологий и связи региона Сергея Ефимова.

В ноябре региональные филиалы РТРС проведут работы с трансляционным оборудованием, и 18 или 19 ноября, когда эти работы будут завершены и сигнал первого мультиплекса начнет транслироваться с измененными параметрами, это может вызвать сброс настроек принимающего оборудования, вследствие чего потребуется провести его перенастройку. Это можно сделать автоматически или вручную.

Напомним, что с начала 2019 года велась работа по обеспечению беспроблемного перехода региона на цифровое телевещание.