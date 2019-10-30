Аппарат полпреда в УрФО зафиксировал снижение активности застройщиков

Заместитель полномочного представителя президента в УрФО Виктор Дубенецкий сегодня на пленарном заседании строительного форума 100+ сообщил о снижении активности уральских застройщиков. «Из-за переходного периода на проектное финансирование активность застройщиков в получении разрешений на строительство жилых объектов снизилась. Кроме того, не полностью решен вопрос взаимодействия банков и строительных компаний при открытии эскроу-счетов»,— пояснил он.

Господин Дубенецкий отметил недостаточный муниципальный контроль за реализацией проектов благоустройства. В отдельных случаях это приводит к переносам сроков или их срывам, а также неосвоению бюджетных средств, сообщил заместитель полпреда. По его мнению, «муниципалитетам необходимо полностью пересмотреть градостроительную политику: уходить от гонки за строительством жилья к формированию комфортной городской среды».

Во время пленарного заседания гости форума могли задать свои вопросы в онлайн режиме министру строительства России Владимиру Якушеву, мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому и другим участникам заседания. В своих обращениях граждане просили господина Якушева поддержать строительство второй ветки метро в Екатеринбурге, остановить изменения в градостроительном кодексе, а также интересовались поддержкой научной деятельности в строительстве.

Министр строительства сообщил, что поддерживает «минимизацию изменений в Градостроительном кодексе». «Мы в основном обсуждали достоинства нашей градостроительной политики, я бы хотел сказать об ошибках. Самая большая ошибка — это Градостроительный кодекс в сегодняшнем виде. Есть предложения по его полному изменению, так как он становится нечитабельным от количества поправок. Тем более из-за них иногда создается хаос: старые правила перестают действовать, а новая система еще не заработала»,— полагает господин Якушев.

Дарья Соколова