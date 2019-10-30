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«ОДК – Газовые турбины» поставила оборудование для «Северного потока – 2»

АО «ОДК – Газовые турбины» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию») осуществило поставку четырех газоперекачивающих агрегатов мощностью 25 МВт для нужд ООО «Газпром инвест».

Как сообщает со ссылкой на пресс-службу компании «Интерфакс», оборудование предназначено для работы компрессорной станции «Бабаевская» на газопроводе Грязовец – КС «Славянская», который, в свою очередь, будет обеспечивать доставку газа для строящегося магистрального газопровода «Северный поток – 2». В составе его наземной части будет обустроено шесть участков трассы, а также семь компрессорных станций, в том числе «Бабаевская».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на днях оборудование для «Северного потока – 2» отгрузила также компания «ЛСР. Базовые».

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