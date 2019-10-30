В гаражном кооперативе в Завьяловском районе Удмуртии сжигали медицинские отходы

Природоохранная межрайонная прокуратура Удмуртии выявила нарушения при обращении с опасными медицинскими отходами. Было установлено, что в гаражном кооперативе в Завьяловском районе сжигали медицинские отходы классов «Б» и «В» из лечебных учреждений Ижевска, в том числе их хирургических корпусов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики. О обозначенных нарушениях сообщили местные жители.

По окончанию проверки прокурор возбудил административное дело по ст. 6.4. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта) в отношении ООО «Профтехдезсервис». По результатам рассмотрения дел суд приостановил деятельность организации на 60 суток, в течении которых она должна устранить допущенные нарушения.