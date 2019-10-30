Работники обители в Оренбуржье ушли в неоплачиваемый отпуск после ареста Николая Стремского

Сотрудники Свято-Троицкой обители милосердия в поселке Саракташ Оренбургской области ушли в отпуск без оплаты. Это связано с долгами обители. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя обители милосердия.

«Людей, должности которых посчитали ненужными, попросили уйти в отпуск без содержания. Платить людям нечем, и где деньги брать, чтобы содержать в этом месяце, в октябре, тоже не знают»,– цитирует агентство слова собеседника.

В общей сложности в настоящее время в отпуске находятся 18 представителей обители. Проблемы с деньгами у учреждения начались после ареста настоятеля Николая Стремского.

Ленинский районный суд Оренбурга арестовал главу самой большой семьи в России, 55-летнего священника Николая Стремского до 12 ноября 2019 года. Он был задержан 23 сентября 2019 года. Настоятель Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе обвиняется следственными органами СК РФ по Оренбургской области в изнасиловании (ч. 4 п.б. ст. 131 УК РФ), развратных действиях в отношении несовершеннолетних (ч. 3 ст. 135 УК РФ), а также в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ч. 3 ст. 156 УК РФ). Суд также арестовал дочь Николая Стремского Елену и ее супруга Михаила Щербакова до 12 ноября 2019 года. Они подозреваются в незаконном лишении человека свободы группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 пп. а, д, ж ст. 127 УК РФ.). Уголовное дело для дальнейшего объективного, всестороннего и более оперативного расследования передано в Главное следственное управление СК РФ.

Георгий Портнов