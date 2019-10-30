В Ростовской области оборот общепита вырос на 3,2%

Оборот общественного питания в Ростовской области за девять месяцев этого года вырос на 3,2% в сопоставимых ценах, сообщает Ростовстат. При этом оборот розничной торговли за тот же период вырос на 1,7%. При этом рост оборота розничной торговли непродовольственных товаров был более интенсивным по сравнению с оборотом продуктов питания и табачных изделий.

За указанный период на покупку непродовольственных товаров жители региона потратили более 372 млрд. Руб. что выше уровня предыдущего года на 1,8 %. Продажи в целом по группе продовольственных товаров выросли на 1,5% и составили 331 млрд руб.

Около 50% объема оборота розничной торговли и 78,5% оборота индустрии общественного питания формирует малый бизнес. При этом по итогам девяти месяцев этого года 32% продовольственных товаров и 25,3% непродовольственных товаров реализовано через торговые сети.

Дарья Голякова