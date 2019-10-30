Краснодарский юрист Юлия Федотова может быть повторно признана причастной к работе нежелательной организации

Кандидат юридических наук из Краснодара Юлия Федотова второй раз за месяц привлекается к административной ответственности за участие в деятельности «Open Russia», которая признана нежелательной на территории России (ст. 20.33 КоАП РФ), сообщила юрист на своей странице в сети Facebook. Прокуратура считает, что Юлия Федотова оспаривала в суде нормы краевого закона о публичных мероприятиях, действуя в интересах организации, якобы связанной с нежелательной Open Russia.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, в начале октября прокуратура инициировала административное дело по той же статье в отношении Юлии Федотовой за репост видеосюжета с чтением стихов краснодарского поэта Максима Дроздова, видеосюжет заканчивался логотипом «Открытой России». Защиту Юлии Федотовой осуществляют адвокаты проекта «Право 45», обращение в поддержку юриста опубликовал российский общественный деятель Дмитрий Гудков.

Анна Перова, Краснодар