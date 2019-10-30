В Челябинской области определились с датами проведения этапа Кубка мира по сноуборду

Этап Кубка мира по сноуборду пройдет в Магнитогорске 7 и 8 декабря. В Челябинской области будет разыграно четыре комплекта наград в дисциплинах «параллельный слалом» и «параллельный слалом-гигант». Мероприятие пройдет в горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск» («Банное»), сообщает пресс-служба министерства спорта Челябинской области.

Этап Кубка мира в Магнитогорске откроет новый соревновательный сезон для сноубордистов мира. Подобные соревнования пройдут также на горнолыжных курортах в Италии, Австрии, Словении, Германии, Швейцарии, Южной Кореи и Канады.

Решение о проведении этапа Кубка мира по сноуборду в Магнитогорске было принято на конференции Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в Хорватии. Челябинская область уже принимала у себя этап Кубка мира по сноуборду. В феврале 2016 года на горнолыжном курорте «Солнечная долина» проходили состязания в дисциплине «борд-кросс».