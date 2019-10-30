Skoda намерена выпустить новую бюджетную модель

Компания Skoda рассматривает возможность выпуска новой бюджетной модели, сообщает Autocar со ссылкой на главу чешского автопроизводителя Бернхарда Майера.

Господин Майер пояснил, что в настоящее время спрос на автомобили Skoda выше, чем возможности марки по производству машин. У клиентов пользуются популярностью кроссоверы, поэтому пока Skoda не думает о расширении модельной линейки, но когда появятся новые производственные мощности, то фирма может выпустить новую бюджетную модель.

Напомним, ранее появились слухи о том, что в рамках реструктуризации Volkswagen Group изменится позиционирование марок Skoda и SEAT: чешский бренд сделают более бюджетным, а испанский — более премиальным.