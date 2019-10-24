От стрит-арта до Лувра Как косметические бренды вливаются в мир искусства

Косметические компании все чаще сотрудничают с представителями мира искусства. Художники и фотографы создают флаконы для кремов и духов, а бьюти-бренды придумывают ароматы, посвященные музейным шедеврам, и спонсируют художников. От просто коммерческого партнерства многие переходят к проектам, которые можно причислить к инициативам. По крайней мере в популяризации искусства.

Вы когда-нибудь задумывались, чем могла бы пахнуть Венера Милосская? Или что за аромат витал в комнате, которую изобразил Энгр на полотне «Большая одалиска»? Свой ответ предложили музейщики с парфюмерами — несколько месяцев назад Лувр совместно с парижским бредом Buly 1803 выпустили линию Du Musee Au Parfum: в ней есть духи, парафиновые свечи и мыло.

Для создания уникальной по своей сути линии пригласили восемь парфюмеров, дали им полную свободу и возможность прогуляться по пустому музею. В итоге было выбрано восемь шедевров, для каждого из которых был создан свой аромат.

Так, картина Томаса Гейнсборо «Беседа в парке» стараниями парфюмера Доротеи Пиот приобрела аромат розы, бергамота и перечной мяты (а чем еще может пахнуть невинный разговор двух молодых аристократов?).

Куда более откровенная «Большая одалиска» Жана Огюста Доминика Энгра благоухает ладаном, розовым перцем и мускусом. Аромат для нее создала парфюмер Домитиль Мишалон-Бертье. Наверное, самая известная ню Энгра — «Купальщица Вальпинсона», ее перевела на язык ароматов Даниэль Андриер. Она стремилась передать не просто запах женщины после купания, а впечатление от картины целиком: ощущение наготы (совершенно естественной, без намека на непристойность) и свежего белья.

Лучше всего для этого подошли ноты лемонграсса, нероли, лаванды, флердоранжа, ириса, ладана и пачулей.

Парфюм, посвященный Нике Самофракийской, благоухает миррой, бергамотом, жасмином, магнолией и туберозой — их смешала Алиенор Массне. Аромат с нотами розовых ягод, вербены и кедра Сидони Лансер сопоставила с картиной «Иосиф-плотник» кисти Жоржа де Латура. Сочетание запахов лилии и мускуса выбрала Дельфин Лебо-Кровиак, чтобы передать чувственность персонажей Жана-Оноре Фрагонара в эротической сценке «Задвижка». Мраморная «Нимфа со скорпионом» Лоренцо Бартолини — это микс из жасмина, гелиотропа, мускуса и миндаля, который создала Анник Менардо. Честь переосмыслить Венеру Милосскую выпала Жан-Кристофу Эро, и он наделил богиню ароматом, в котором соединились мандарин, жасмин, амбра и древесные ноты.

Татьяна Потапова (the blueprint)