Clarins отметили 65-летие «золотой» вечеринкой

24 октября 2019 года в пространстве Double Space состоялась вечеринка Clarins #ЭТОВСЕОВАС, ставшая завершающим событием юбилейного года бренда. Дресс-кодом вечеринки был выбран «touch of gold».

Гости мероприятия познакомились с 65 лучшими средствами бренда — по каждому на каждый год деятельности марки, в специальном пространстве можно было сделать макияж и массаж рук. Музыкальное настроение вечеринке задала DJ Dinara, а хедлайнером стала группа Cream Soda, исполнившая несколько своих самых известных хитов.

Перед гостями выступили совладелец марки Clarins Оливье Куртен-Кларанс, амбассадор бренда Дженна Куртен-Кларанс и генеральный директор компании CLARINS Group Россия Эдгар Шабанов. На мероприятии были замечены журналист Ксения Собчак, продюсер Яна Рудковская, телеведущий Андрей Малахов, певица Юлианна Караулова, дизайнер Игорь Чапурин, певица Кристина Орбакайте, телеведущая Елена Летучая, гимнастка Маргарита Мамун, продюсер Илья Бачурин, телеведущая Айза Анохина, певица Алекса, модель Ксения Шипилова, гимнастка Самира Мустафаева, светская пара Ольга и Константин Андрикопулос, телеведущая Дарья Субботина, звездные визажисты Александра Кириенко, Ольга Фокс, Сергей Наумов.