30 октября, среда
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Первая проверка на прочность

Новый тренер ФК «Нижний Новгород» Роберт Евдокимов поборется вместе с командой за выход в четвертьфинал Кубка России.

от

Ставки на матч высоки, как никогда. В матче 1/8 финала Кубка горожане сыграют с ярославским «Шинником». Эта команда также выступает в ФНЛ и хорошо знакома как нижегородским футболистам, так и новому наставнику. Несмотря на длинную скамейку травмированных игроков, Евдокимов надеется пройти дальше, поэтому в этом матче его устроит только победа.

Вообще сама ситуация получается уникальной, нижегородская команда проведет второй кубковый матч на домашнем стадионе. Роль «двенадцатого игрока» в кубковом футболе крайне важна. Поэтому еще до стартового свистка ФК НН получил небольшое преимущество. Но расслабляться не стоит, «Шинник», по словам Роберта Евдокимова – не подарок.

Матч начнется в 19 часов и может затянуться до ночи. Если команды не выявят победителя в основное время, то их ждут дополнительные два тайма по 15 минут, а если и они не дадут ответ, кому идти дальше, то исход встречи определит серия пенальти.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Затруднения с приемом цифрового телевизионного сигнала возможны в Нижнем Новгороде Сбой настроек может произойти из-за технических работ с трансляционным оборудованием.
Торговый оборот Нижегородской области со странами АТР вырос на треть за восемь месяцев Объем экспорта предприятий региона составил 3 млрд долларов.
Более 200 тысяч нижегородцев проголосовали за объекты первоочередного благоустройства В ноябре будет проведено общественное обсуждение также в небольших населенных пунтках.
Зарплата водителей в Нижегородской области почти вдвое выше средней по региону Треть работодателей предлагает шоферам от 80 тысяч рублей и более.
Общественное движение Захара Прилепина «За Правду» может получить поддержку нижегородцев Писатель и общественный деятель пользуется высоким авторитетом в Нижнем Новгороде.
Сегодня ФК «Нижний Новгород» сыграет дома в 1/8 финала Кубка России по футболу против «Шинника» Роберт Евдокимов обещает, что нижегородцы выйдут на игру с полной самоотдачей.
Профиль пользователя