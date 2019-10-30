Первая проверка на прочность

Ставки на матч высоки, как никогда. В матче 1/8 финала Кубка горожане сыграют с ярославским «Шинником». Эта команда также выступает в ФНЛ и хорошо знакома как нижегородским футболистам, так и новому наставнику. Несмотря на длинную скамейку травмированных игроков, Евдокимов надеется пройти дальше, поэтому в этом матче его устроит только победа.

Вообще сама ситуация получается уникальной, нижегородская команда проведет второй кубковый матч на домашнем стадионе. Роль «двенадцатого игрока» в кубковом футболе крайне важна. Поэтому еще до стартового свистка ФК НН получил небольшое преимущество. Но расслабляться не стоит, «Шинник», по словам Роберта Евдокимова – не подарок.

Матч начнется в 19 часов и может затянуться до ночи. Если команды не выявят победителя в основное время, то их ждут дополнительные два тайма по 15 минут, а если и они не дадут ответ, кому идти дальше, то исход встречи определит серия пенальти.