В Ростовской области два человека пострадали в результате полицейской погони со стрельбой

В Заветнинском районе Ростовской области автоинспекторы открыли стрельбу из табельного оружия во время преследования нарушителя, сообщили “Ъ-Юг” в ГУ МВД России по региону. В результате автомобиль, в котором находилось пять человек, съехал в кювет.

«Сотрудники ГИБДД в Заветинском районе потребовали водителя автомобиля "ВАЗ 21099" остановиться, но он проигнорировал требование полицейских и продолжил движение. Полицейские преследовали автомобиль нарушителя, в ходе которого применили табельное оружие. Правоохранители сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух и по автомобилю. Водитель "ВАЗа" не справился с управлением и съехал в кювет. Пострадали два человека, находившихся в салоне», — рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП пострадали два человека. Одному из них помощь оказали на месте, второго госпитализировали. Водителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Дарья Голякова