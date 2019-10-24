«В российское искусство инвестируют только по любви»

Марианна Сардарова, основатель галереи и фонда Ruarts

Вы открываете новое шестиэтажное здание вашего фонда Ruarts, отдельное от галереи пространство. Что планируется в нем?

В первую очередь на новой площадке мы планируем выставлять собранную за 15 лет существования фонда коллекцию российского современного искусства: постоянная экспозиция займет три этажа. Помимо самой коллекции и временных выставочных проектов мы планируем сконцентрироваться на образовательной программе.

Про образовательную часть расскажите подробнее, пожалуйста.

Вся программа будет посвящена раскрытию, переосмыслению и, возможно, некой трансформации нашей коллекции. Это и круглые столы, паблик-токи, лекции и мастер-классы, и издательская программа, которую мы хотели бы расширить. Мы планируем настоящий образовательный центр с лекционными и мультимедиазонами.

С чего начался ваш издательский проект?

Первой книгой, которую мы перевели и издали, стали «Мемуары арт-дилера» Ричарда Фейгена. А дальше проект продолжился альбомами, которые мы выпускаем раз в год, это своеобразный дайджест того, что мы делаем. И конечно, мы выпускаем коллекционные издания, приуроченные к выставкам наших авторов или художников, чьи выставки мы поддерживаем в рамках сотрудничества с другими институциями.

Какие выставки сейчас проходят при вашем участии?

Недавно в ММОМА на Петровке открылась первая персональная выставка в России Йоко Оно при нашей поддержке. До этого мы были партнерами большой персональной выставки Шепарда Фейри.

Как вы выбираете проекты для поддержки? Шепард Фейри и Йоко Оно — довольно полярные вещи.

Да, эти имена довольно полярны. Мы выбираем по ряду критериев, один из них, например, что их впервые показывали в стране, как и Фабрицио Плесси, чью выставку в Пушкинском музее я тоже поддержала. Но прежде всего это те авторы и проекты, чьи темы и взгляды близки и схожи с нашими.

В собрании фонда только работы российских художников или это международная коллекция? И что из нее вы прежде всего планируете экспонировать?

Это хороший вопрос, потому что у нас есть и западная часть коллекции, но экспонировать на начальном этапе мы планируем именно российских авторов.

Есть какой-то план пополнения коллекции фонда? Каковы критерии приобретения новых работ?

Четкого плана по количеству работ или конкретного их списка нет, есть понимание того, что нам нужно в коллекцию. Она пополняется работами с проводимых в галерее выставок и из других источников (ярмарки современного искусства, аукционы).

Известна ли уже дата открытия нового здания фонда?

К сожалению, есть вещи, которые от нас не зависят. Только сегодня я была на стройке... В центре города нужно очень много согласований. Мы заявляли, что откроемся в декабре, но в этом месяце у нас будет еще одна важная дата — 15-летие галереи, так что, возможно, мы разведем два этих события во времени.

Российские коллекционеры, как мне кажется, проще и охотнее расстаются с деньгами, покупая громкие западные имена, чем поддерживая российских художников. Согласны ли вы с этим? И как вам кажется, почему это так?

В этом году исполняется 15 лет фонду и галерее, и подобное интервью я давала перед их открытием. Была и есть достаточно сложная ситуация с коллекционированием в нашей стране. В российское искусство сложно инвестировать, тут только по любви. Но все равно за 15 лет мы видим серьезные подвижки, изменения в лучшую сторону.