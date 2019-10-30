На Челябинскую область надвигается снежный фронт

В ночь со среды на четверг Челябинскую область накроет атмосферный фронт низкого давления. Погода резко испортится: температура опуститься до минус пяти градусов, пойдет мокрый снег, установится временный покров. На дорогах ожидается гололедица. Осадки будут сопровождаться порывами ветра до 18 м/с, возможны метели, отмечают в управлении МЧС по Челябинской области.

Из-за ухудшения погоды повышается риск возникновения чрезвычайных ситуаций в Челябинской области. Автомобилистам стоит опасаться гололеда, поземки и заносов на дорогах. Из-за налипания снега на проводах возможно повреждение контактной сети.

Как сообщает Челябинский гидрометцентр, снег в регионе будет идти три дня: с четверга по субботу. Температура воздуха в четверг днем поднимется до плюс одного градуса, а в ночь на пятницу упадет до минус 13 градусов, будет сильный гололед. В пятницу и субботу температура воздуха днем будет около шести градусов ниже нуля, ночью ожидается похолодание до минус 16 градусов. Порывы ветра могут достигать скорости 15 м/с.