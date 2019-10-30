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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Торговый оборот Нижегородской области со странами АТР вырос на треть за восемь месяцев

Объем экспорта предприятий региона составил 3 млрд долларов.

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С начала года нижегородские предприятия увеличили объем экспорта продукции в такие страны, как Индия, Китай, Корея и Малайзия.


Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Отметим, что развитие внешнеторговых отношений с зарубежными странами в Нижегородской области ведется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Ключевая задача – увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с 4 млрд в 2018 году до не менее чем 5,2 млрд в 2024 году.

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