Звезды дубля

Очередной день в чемпионате НХЛ был отмечен грандиозными выступлениями российских форвардов. Ветеран Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталс», набрав четыре очка и забросив две шайбы в матче против «Торонто Мейпл Лифс», продвинулся еще выше в списке лучших снайперов лиги всех времен, выйдя на 12-е место. А недавний юниор Андрей Свечников из «Каролина Харрикейнс», тоже сделавший дубль в игре против «Калгари Флеймс», стал первым в истории НХЛ хоккеистом, исполнившим сложнейший трюк. Одну из двух шайб он занес в ворота, положив на крюк клюшки,— способом под названием «лакросс».

По итогам каждого дня регулярного чемпионата НХЛ выбирает трех его звезд. И в этот день тройка вполне могла состоять исключительно из российских хоккеистов, но лига, выбирая третью звезду, предпочла Ника Бонино из «Нэшвилл Предаторс» также сделавшему хет-трик — в матче с «Миннесота Уайлд» — нападающему «Даллас Старс» Александру Радулову. Впрочем, насчет тех, кто должен стоять на верхних ступеньках «подиума», у нее наверняка сомнений не было.

Титул первой звезды, разумеется, достался Александру Овечкину, от которого, с тех пор как ему исполнилось 30, все ждут хотя бы символического спада, но который и в ветеранском возрасте сохраняет фантастический тонус. На старте нынешнего чемпионата 34-летний форвард прозрачно намекнул, что вновь будет участвовать в гонке за звание первого снайпера «регулярки», а матч, в котором его «Вашингтон» справился с мощным сейчас «Торонто» — 4:3, был пока лучшим для Овечкина. Он, уже успев дважды заработать баллы за передачи партнерам, забил два важнейших гола. Одним в заключительном периоде сравнял счет, другим, с помощью фирменного броска в касание из левого круга вбрасывания в большинстве,— принес вашингтонцам победу в овертайме.

В этом чемпионате у Александра Овечкина уже 11 голов. И в снайперской гонке он делит второе место с Остоном Мэттьюзом, представляющим как раз «Торонто», отставая лишь на шайбу от Давида Пастрняка из «Бостон Брюинс». А в снайперской гонке всех времен этот дубль продвинул Овечкина на 12-е место — он скинул с него Люка Робитайла. И топ-десятка уже совсем рядышком. До нее Овечкину с его 669 голами осталось поразить ворота 21 раз — то есть ворвется в элитный клуб он, видимо, уже в нынешнем сезоне. А десятку, между прочим, замыкает великий Марио Лемье.

Невозможно было пройти и мимо перформанса российского хоккеиста из совершенно иной генерации — 19-летнего Андрея Свечникова, еще в прошлом, дебютном, сезоне не просто закрепившегося в основе клуба, а закрепившегося в статусе одного из его лидеров. В матче, в котором «Каролина» выиграла у «Калгари» — 2:1, он тоже сделал дубль и тоже «включившись» в решающие минуты, в середине заключительного периода. Притом что до его «взрыва» соперники вели. Но дело не столько в этом, а в том, как Свечников забил первый из своих голов.

Этот эпизод стал главным видеохитом даже не дня, а, может, всей хоккейной осени. Свечников, находясь за воротами, положил шайбу на крюк клюшки, а потом резким движением занес ее в ближнюю «девятку» над плечом голкипера Давида Риттиха — тот, кажется, не успел ничего понять. Этот трюк называют по-разному, но в Северной Америке прижился термин «лакросс» — от популярной там игры, в которой мяч швыряют и ловят предметами, похожими на сачки. В хоккее он — редчайший, эксклюзивный. Долго о нем знали разве что по эпизодам из детских матчей, в которых уровень сопротивления и цена ошибки все-таки невысоки. На элитном уровне его впервые увидели на чемпионате мира 2011 года в Словакии: в полуфинале таким способом забил сборной России финн Микаэль Гранлунд. А в НХЛ до Свечникова, который, как выяснилось, репетировал «лакросс» чуть ли не на каждой тренировке, провернуть такое не удавалось до сих пор никому.

Алексей Доспехов