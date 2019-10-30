Горизбирком просит 490 млн рублей из бюджета на реформу избирательной системы

Санкт-Петербургская избирательная комиссия запросит у города 490 млн рублей из бюджета на реализацию реформы избирательной системы. Об этом председатель ГИК Виктор Миненко заявил на заседании в Центризбиркоме.

Господин Миненко отметил, что у него «есть уверенность, что городское правительство поддержит реформу».

Известно, что изменения будут заключаться в ликвидации муниципальных избиркомов и возложении их полномочий на территориальные. Сейчас в Петербурге 30 ТИКов, их количество требуется увеличить более чем в два раза.

Олег Дилимбетов