Москва сделает «пробу» зимы

Столичные дороги 30 октября начинают обрабатывать противогололедными реагентами. В первую очередь это касается мостов, эстакад, тоннелей, а также тормозных площадок перед светофорами. Проезжую часть будут обрабатывать твердыми и жидкими реагентами на основе хлористого кальция и натрия. Весной этого года некоторые муниципальные депутаты предлагали ограничить использование реагентов в Москве. Это якобы нарушает права граждан на благоприятную окружающую суду. В апреле Мосгордума отклонила соответствующий законопроект.

Технология, по которой столичные дороги обрабатывают реагентами, получила положительный отзыв государственной экологической экспертизы и используется уже девять лет подряд, говорит заслуженный профессор МГУ, почвовед-эколог Дмитрий Хомяков: «Данная технология сейчас используется в городе, она была впервые введена в 2011 году и практически до сих пор изменений не имела. Также не менялся состав используемых противогололедных реагентов и материалов.

Необходимо обрабатывать в зимний период дороги противогололедными реагентами и осуществлять своевременную механическую уборку. Реагенты и применяются для того, чтобы иметь возможность осуществить механическую уборку снега, аккумулировать его в лотковой части дорог, а потом утилизировать на снегоплавильных пунктах с минимальным воздействием на окружающую среду и полной очисткой стоков в системе хозяйственно-фекальной канализации Москвы. Технология получила положительное заключение государственной экологической экспертизы».

В Центре организации дорожного движения призывают водителей скорее переходить на зимнюю резину и прогнозируют, что вечером 30 октября в столице будут пробки из-за мелких аварий, говорит пресс-секретарь ЦОДД Анастасия Писарь: «30 октября мы точно ожидаем затруднения на дороге, начиная уже в вечерний час-пик, который будет достаточно долгим. Мы видим, много автомобилей ездят на летней резине, и рекомендуем отказаться от поездок, если вы еще не “переобули” свой автомобиль на зимнюю, потому что как раз сейчас температура уже ниже нуля.

За счет того, что еще выпал снег и есть мокрая проезжая часть, может образовываться гололедица.

Соответственно, мы ожидаем, что увеличится количество мелких аварий, поэтому лучше в вечерние часы воспользоваться либо городским транспортом, либо не выезжать на автомобиле. В любом случае нужно быть предельно внимательными на дороге».

Накануне синоптики предупредили, что именно 30 октября на дорогах Москвы впервые может образоваться ледяная корка. Кроме того, в ближайшие сутки ожидается мокрый снег. Температура воздуха весь день будет держаться в районе нуля.

Холодная погода продержится в столице до конца выходных, но в понедельник 4 ноября в столицу ненадолго вернется тепло, сообщил ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец: «Температурный фон ощутимо понизится: даже в дневные часы столбики термометров опустятся до нулевых значений, а в вечерние часы и вовсе уйдет в отрицательный синий сектор термометров. Пройдут скоротечные заряды снега, на дорогах образуется гололедица толщиной в несколько миллиметров.

Можно сказать, что это будет настоящая проба зимы.

И пешеходам, и автомобилистам 30 октября нужно быть предельно аккуратными. Для автомобилистов это потенциально «день жестянщика». Такая не по сезону холодная погода для конца октября продержится ближайшие пять дней, после чего потоки развернутся на юго-запад, и, казалось бы, наступившая зима вновь отступит и температурный фон не только вернется в рамки климатической нормы, но и значительно превысит его».

Синоптики не исключают, что на этой неделе будут побиты очередные рекорды. В субботу температура по прогнозам упадет до -7 градусов, что чуть ниже климатической нормы.