TAG Heuer представили пятую юбилейную серию часов Monaco

По случаю 50-летнего юбилея модели Monaco в 2019 году швейцарская часовая мануфактура TAG Heuer представила четыре лимитированные серии часов. Юбилейный проект завершает выпуск пятой серии, представленной на интерактивном мероприятии в клубе Space Plus в Шанхае.

Пять юбилейных моделей отражают дух и модные тенденции каждого из прошедших с 1969 года пяти десятилетий. Презентация первой модели, вдохновленной 1970-ыми годами, прошла в мае на Гран-при Формулы-1 в Монако. Вторая модель, выпущенная в честь достижений бренда 1979–1989 годов, была представлена в июне на гонках во французском Ле-Мане. Дебют третьей модели, посвященной 1990-ым, состоялся в июле в Нью-Йорке. С четвертой моделью в стиле начала 2000-х международная публика познакомилась в сентябре в Токио.

Кара Дельвинь

Отражая стиль и дух последнего десятилетия, часы пятой юбилейной серии отличаются простотой линий. Оригинальный корпус с полированными кнопками из стали c пескоструйной обработкой дополнен черным ремешком из перфорированной телячьей кожи с серой прострочкой. Темно-серый циферблат с эффектом sunray украшен индексами из черного золота и люминесцентным покрытием. Яркими элементами служат стрелки дополнительных счетчиков и центральная секундная стрелка ярко-красного цвета и красная метка в положении «12 часов». Часовая и минутная стрелки покрыты черным золотом и имеют тонкую люминесцентную полоску, которая гарантирует отличную считываемость времени в любых условиях. Как и в оригинальных Monaco, в новых часах кнопки расположены на правой стороне корпуса, а полированная заводная головка — на левой. На протяжении 50 лет это являлось отличительной особенностью модели.

На задней крышке часов выгравирован логотип Monaco Heuer и надписи «2009-2019 Special Edition» и «One of 169». Сама задняя крышка составлена из комбинированных матовых и полированных поверхностей с вертикальным и круговым направлением рисунка. Внутри корпуса находится знаменитый Calibre 11, современная версия механизма хронографа с автоматическим подзаводом, который дебютировал в оригинальных Monaco в 1969 году. Модель выпущена тиражом в 169 экземпляров.