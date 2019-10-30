Экс-координатор штаба Навального пожаловался в ЕСПЧ на административный штраф в тысячу рублей

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу бывшего координатора штаба Алексея Навального в Челябинске Алексея Табалова по административному делу о незаконной агитации. За раздачу листовок с информацией о «Забастовке избирателей» в 2018 году его оштрафовали на 1 тыс. руб., сообщили в челябинском штабе.

Зимой 2018 года, когда Алексея Навального не допустили к президентским выборам, штаб политика в Челябинске проводил митинг в поддержку «Забастовки избирателей». Активисты раздавали листовки с информацией о мероприятии, которые сотрудники Центра «Э» сочли незаконной агитацией. Было возбуждено административное дело в отношении координатора Алексея Табалова по ст. 5.12 КоАП РФ (незаконное распространение агитации). В ходе расследования были проведены обыски в типографии и штабе. Дважды решение мирового судьи отменялось вышестоящей инстанцией как незаконное, но в итоге господина Табалова все же оштрафовали на 1 тыс. руб.

Теперь оценку работе челябинских правоохранителей и судей даст ЕСПЧ. В челябинском штабе Алексея Табалова отмечают, что обжалуют все незаконные, по их мнению, решения, независимо от суммы штрафа.