Экс-руководителя курганского управления ФСИН приговорили к реальному сроку

Бывший начальник управления ФСИН по Курганской области Ильгиз Ильясов приговорен к 5,5 годам колонии общего режима за взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе Курганского городского суда. Осужденный взят под стражу.

Установлено, что в 2012 году Ильгиз Ильясов, будучи начальником УФСИН, растратил более 13 млн руб., выделенных по госконтракту на возведение дома для сотрудников управления в Кетовском районе. В конце того же года обвиняемый принял объект, хотя ему было известно о том, что здание не готово к сдаче.

В 2015-2016 годах при строительстве СИЗО в областном центре Ильгиз Ильясов принял работу и оборудование, которые не отвечали требованиям документации и должны были стоить гораздо меньше. По данным следствия, за это застройщик дал ему взятку в виде стройматериалов.

Помимо этого, известно, что в 2014-2014 годах осужденный использовал труд заключенных в строительстве коттеджа. Один из них совершил побег, который оформили как бегство из колонии.