31 октября, четверг
Войти в профиль
Новосибирск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

Первый лица Сибири

Подробно

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Карты на стол

"Экономика региона". Приложение от , стр. 9

Сегмент кредитных карт в регионах Сибири за первое полугодие 2019-го вырос на 9% (до 276,9 млрд руб.). Этот показатель является самым высоким по сравнению с прочими видами кредитования. Увеличение количества выданных кредитных карт продолжится до конца года, говорят эксперты. Настроения потребителей от Владивостока до Краснодара одинаковы: хочется жить широко, но финансы не позволяют, отмечают аналитики.


Кредитные карты продолжают набирать популярность у потребителей. По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), в первом полугодии 2019-го объем кредитного портфеля в регионах Сибирского федерального округа вырос на 7,2% и составил 1,9 трлн руб. При этом темпы роста кредитования в Сибири за этот период оказались на 1,2 п.п. ниже общероссийских. Самым быстрорастущим сегментом среди всех видов кредитования стали кредитные карты: рост на 9% (до 276,9 млрд руб.). Рост автокредитов с начала года составил 4%, ипотеки — 8%, потребительских кредитов — 6%.

«Высокие показатели роста выдач кредитных карт относительно других сегментов, за исключением ипотеки, обусловлены простотой и высокой технологичностью этого банковского продукта. Он удобен и для банков, и для заемщиков. Для заемщика это удобный и возобновля­емый кредитный ресурс, наличие грейс-периода, различные сопутствующие программы. Для банка удобство заключается в снижении операционных издержек при сопровождении такого кредита»,— говорит гендиректор коллекторского агентства «ЭОС» Антон Дмитраков.

С одной стороны, банки заинтересованы в росте своего кредитного портфеля, однако с другой — сохраняются риски более высокой дефолтности в случае агрессивного его роста, говорит президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. «Оптимальным в этой ситуации стало развитие сегмента кредитных карт, где можно эффективно управлять риском в моменте благодаря управлению лимитом»,— отмечает эксперт.

По данным директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексея Волкова, по сравнению с первым полугодием 2018-го, в январе–июне этого года количество новых выданных кредитных карт в Сибирском федеральном округе выросло на 11,5% и составило 879 тыс. ед. (в первом полугодии прошлого года — 788,6 тыс. ед.). Наибольший прирост по количеству выданных новых кредитных карт среди регионов Сибири за первое полугодие пришелся на республику Хакасия — 16% (28,97 тыс. единиц). На втором месте по динамике — Республика Алтай (+15,9%, 9,36 тыс. ед.) и Красноярский край (+15,9%, 151,16 тыс. ед.). На третьем месте — Новосибирская область (+15,5%, 142,54 тыс. ед.). В тройке сибирских регионов с самой низкой динамикой выдачи новых карт — Омская область (+9,7%, 104,07 тыс. ед.), Кемеровская область (+3%, 133,12 тыс. ед.) и Рес­публика Тыва, где отмечено снижение выдачи новых кредитных карт (–0,1%, 11,62 тыс. ед.).

По динамике денежных объемов выданных новых карт в Сибири за первое полугодие 2019 года лидирует Республика Алтай, где рост составил 46% к аналогичному периоду 2018-го (до 380 млн руб.), сообщает НБКИ. На втором месте — Алтайский край (+42,8%, 5,10 млрд руб.). На третьем — Республика Хакасия (+39,9%, 1,43 млрд руб.) и Томская область (+39,9%, 2,7 млрд руб.). В числе регионов с наименьшей динамикой — Омская область (+32,7%, 4,99 млрд руб.), Кузбасс (+26%, 6,29 млрд руб.) и Республика Тыва — (+14,9%, 550 млн руб.).

Сами банки говорят о резком росте популярности кредитных карт. По данным пресс-службы ВТБ, за шесть месяцев 2019 года банком в Сибирском федеральном округе выдано около 90 тыс. кредитных карт. «Это на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В числе лидеров по количеству выданных карт — Иркутская и Новосибирская области, Красноярский край и Кузбасс»,— отмечают в банке. Райффайзенбанк в Сибири за полугодие выдал более 5 тыс. кредитных карт, что на 36% превышает аналогичные показатели прошлого года. Наибольший прирост в количестве карт показали Новосибирск и Омск. В пресс-службе банка «Открытие» сообщили, что в Алтайском крае во втором квартале выдача кредитных карт выросла в три раза по сравнению с первым, в Иркутской области — в 3,5 раза, в Кузбассе — втрое. Динамика прироста выдачи кредитных карт в Сибирском федеральном округе совпадает с общероссийскими темпами, говорят в банке «Тинькофф»: «По данным нашего исследования, по итогам второго квартала рынок кредитных карт России вырос на 94,9 млрд руб. и достиг нового максимума — 1,494 трлн руб. Рост рынка во втором квартале составил 6,8%, с начала года — 13,9%. Объем выданных кредитных карт в регионе растет вместе с рынком, при этом доля сибирского региона в портфеле „Тинькофф“ стабильна на протяжении нескольких лет и сохраняется на уровне 12%».

Однако характер использования кредитных карт меняется, говорит заместитель директора по розничному бизнесу РЦ «Сибирский» Райффайзенбанка Эльвира Емец. «Растет объем повседневных трат клиентов: продукты, рестораны, автозаправки и медицинские услуги. Всего несколько лет назад преобладали более крупные и дорогостоящие покупки»,— отмечает она. Чаще всего кредитными картами сибиряки расплачивались в продуктовых магазинах и супермаркетах. Эта категория трат составила около 26–30% от суммы всех трансакций, говорит госпожа Емец. На втором месте — оплаты в ресторанах и кафе (8% от всех трансакций по кредитным картам банка). Не самая частая категория по количеству трансакций, но занимающая второе место по сумме платежей — это магазины одежды (10%). Одинаковую долю в тратах занимают сразу три категории: обслуживание и ремонт автомобилей, транспорт и авиа­билеты — по 7%. А вот медицинские услуги и аптеки — только 2%, говорит госпожа Емец.

В среднем каждый третий россиянин имеет кредитную карту, говорит заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин. «Этому способствует изменение условий кредитования (увеличение лимита и беспроцентного периода, уменьшение стоимости обслуживания). Банки стараются подстроиться под потребителей и тем самым увеличить выдачи кредитных карт и экспресс-займов. Последние являются альтернативой кредитным картам с тем лишь различием, что с кредитных карт не осуществляется снятие средств»,— говорит он. Кредитные карты обладают рядом преимуществ: во-первых, карты имеют достаточно большой льготный период, в течение которого можно погасить задолженность без процентов. Во-вторых, получить карту в банках достаточно просто — заявку можно подать онлайн, отмечают в ВТБ.

Одна из основных причин увеличения количества кредитных карт — это ухудшение потребительской способности населения, уверена вице-президент РФИ-банка Елена Чижевская. «Люди, пытаясь сохранить привычный уровень жизни и видя отсутствие положительной динамики в собственных доходах, все чаще прибегают к кредитным покупкам. Здесь работает простая психология: позволить себе покупку сейчас, в моменте (которая, вероятно, вообще не по карману), а платить за нее частями. Проще это сделать посредством кредитной карты, чем брать в банке полноценный кредит с предоставлением пакета документов»,— говорит старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. Но это путь в никуда, потому что финансовое благополучие при таком подходе — иллюзия, говорит она. «В целом показатели Сибири вполне соотносятся с общероссийскими. Настроения потребителей одинаковы от Владивостока до Краснодара: хочется жить широко, но финансы не позволяют. Кредитная карта в таком случае — единственный вариант»,— уверена гос­пожа Бодрова.

В Сибирском федеральном округе заемщик более 35% своего ежемесячного дохода тратит на оплату взноса по кредитной карте или экспресс-кредиту, говорит Елена Чижевская. Критическим считается показатель в 50%, но даже эта доля (35% в ежемесячном доходе) очень усиливает риск выхода заемщика на просрочку, отмечает она. «Альтернативой кредитным картам выступают экспресс-кредиты,— говорит госпожа Чижевская.— Упрощенная схема получения повышает риск невозврата денег. Как правило, сумма кредита небольшая, срок действия кредитного договора непродолжительный, а проценты по нему большие по сравнению с обычным кредитом».

Рост количества выданных кредитных карт наблюдается несмотря на то, что в Сибири с 2018 года на 47% выросло количество заявлений о банкротстве физических лиц и на 5% — юрлиц, говорит Андрей Люшин.

В то же время, как отмечают в НАПКА, просроченная задолженность по карточным продуктам в Сибири снизилась с начала 2019 года на 10%. Это рекордный показатель по сравнению с другими сегментами кредитования, отмечают в ассоциации. По потребительским и автокредитам снижение просрочки составило по 2%, по ипотеке просрочка выросла на 1%. Высокие темпы снижения объемов просроченной задолженности в округе связаны с улучшением качества заемщиков, совершенствованием механизмов риск-контроля, а также эффективной работой по урегулированию задолженности, включая переуступку просроченных долгов прошлых периодов коллекторским агентствам, говорит Антон Дмитраков. В общей структуре переуступаемых коллекторам долгов кредитные карты достигают 30%, и эта доля будет расти, предупреждает он. Генеральный директор НСВ Роман Волосников говорит, что темпы передачи долгов по кредитным картам в работу коллекторов в последние три года не превышают 12%, тогда как передачи в работу долгов по потребкредитам демонстрируют рост на 40% год к году, что обусловлено ростом рынка потребкредитования. Он также отмечает, что в сегменте кредитных карт за последние три года средняя сумма задолженности снизилась (в 2017 году — 68 тыс. руб., в 2018 — 65 тыс. руб., в 2019 — 57 тыс. руб.).

По опыту предыдущих лет можно сказать, что рост количества кредитных карт ускорится к концу года, говорит Елена Чижевская: «Банкам и кредитным организациям необходимо выполнять планы, а население будет компенсировать рост этого дохода кредитными средствами». В связи с этим условия кредитования станут еще более мягкими и адаптированными, реклама услуг МФО и банков возрастет, подтверждает Андрей Люшин. «Пока в России не начнут расти доходы населения (а предпосылок к этому на текущий момент нет), интерес россиян к кредитным картам останется высоким. Однако со временем плавно увеличивается риск просрочек по платежам, что также связано с низкой платежеспособностью населения страны. Это банковский риск, который может быть включен в процентную ставку»,— говорит Анна Бодрова из ИАЦ «Альпари».

«Полагаю, что по итогам 2019 года рынок кредитных карт в СФО покажет рост на 10,5–11,5%, что будет в рамках тенденции по России в целом (около 13–14%),— считает аналитик ГК „Алор“ Алексей Антонов.— Во многом это достигается за счет консолидации банковского сектора: на 32 крупнейших кредитных организации приходится 99,4% всего рынка кредитных карт в России». Чуть меньшие темпы роста в сравнении со средними по России он объясняет высоким уровнем просроченной задолженности, который показывали сибирские заемщики в 2018 году. «Теперь кредитные карты, кредиты, экспресс-займы выдаются кредитными организациями осторожнее, платежеспособность заемщика тщательно оценивают. Полагаю, что популярность экспресс-кредитов в Сибири будет падать, и они будут уступать место кредитным картам, так как последние представляют собой целый набор банковских продуктов, в том числе и период беспроцентного кредитования, скидки, priority pass в аэропортах и другие сервисы»,— говорит Алексей Антонов. В банке «Открытие» считают, что рост сегмента кредитных карт продолжится до конца года, но, возможно, несколько меньшими темпами, так как кредитная активность населения стала уступать сберегательной модели финансового поведения.

Оксана Павлова



Комментарии

Печать

PDF-версия

Рекомендуем

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

приложения

Партнерские проекты

Профиль пользователя