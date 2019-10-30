Власти Самары утвердили застройку старой части города

Глава Самары Елена Лапушкина утвердила документацию по строительству в границах ул. Ленинская, ул. Вилоновская, ул. Садовая и ул. Ульяновская в историческом центре города. Как сказано в опубликованном постановлении, более 9 тыс. кв. м. будет отдано под постройку высоток.

В настоящее время решается вопрос о присвоении центру Самары статуса «исторического поселения федерального значения».Неделю назад врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко заявил, что старая часть Самары может получить статус исторического поселения уже до 20 декабря этого года.

Ранее депутат госдумы Александр Хинштейн с сожалением высказался об отказе правительства вводить мораторий на застройку центра до определения статуса исторического поселения. Получив этот статус, предполагалось, что поквартальная застройка центра города будет невозможна.

Алена Смирнова