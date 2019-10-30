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Фото: Андрей Абрамов

Более 200 тысяч нижегородцев проголосовали за объекты первоочередного благоустройства

В ноябре будет проведено общественное обсуждение также в небольших населенных пунтках.

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В голосовании по выбору объектов для первоочередного благоустройства в 2020 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» приняли участие уже 204,5 тысячи жителей Нижегородской области.


Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Голосование проводится на сайте GolosZa.ru, но нижегородцам помогают поучаствовать в выборе и волонтеры, работающие в нескольких десятках торговых центров. По словам депутата Законодательного собрания Нижегородской области Владимира Солдатенкова, прокомментировавшего тему «КоммерсантъFM Нижний Новгород», люди поверили, что их слово становится решающим, поняли, что именно от них зависит, какие объекты будут благоустроены в первую очередь.

Владимир Солдатенков пояснил, что в октябре голосование организовано только в населенных пунктах, в которых проживает свыше 20 тысяч человек, а в ноябре будет проведено общественное обсуждение и в маленьких населенных пунктах.

Напомним, что в Нижнем Новгороде в списки для голосования включены 84 территории во всех восьми районах города. Причем некоторые объекты были добавлены в последний момент по предложению самих нижегородцев. В частности, в список для голосования по Нижегородскому району 10 сентября были добавлены два объекта в Верхних Печерах, на чем настаивали жители этого микрорайона.

Голосование продлится до 31 октября

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