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«Термодом» получит 8,3 га земли за достройку проблемного объекта

В Пензе строительный холдинг «Термодом» будут предоставлены пять земельных участков общей площадью 8,3 га за достройку проблемного объекта. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Земля будет предоставлена в аренду без проведения торгов с размером годовой арендной платы 0,1 % от кадастровой стоимости.

«По планам, дом на улице 8 Марта будет сдан до конца этого года. Работа по другим проблемным домам продолжается в плановом режиме», - прокомментировал губернатор Иван Белозерцев.

Иван Сергеев


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