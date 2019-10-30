«Термодом» получит 8,3 га земли за достройку проблемного объекта

В Пензе строительный холдинг «Термодом» будут предоставлены пять земельных участков общей площадью 8,3 га за достройку проблемного объекта. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Земля будет предоставлена в аренду без проведения торгов с размером годовой арендной платы 0,1 % от кадастровой стоимости.

«По планам, дом на улице 8 Марта будет сдан до конца этого года. Работа по другим проблемным домам продолжается в плановом режиме», - прокомментировал губернатор Иван Белозерцев.

Иван Сергеев