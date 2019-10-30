Omega предоставит новый сертификат подлинности для винтажных моделей часов

Теперь в комплекте с винтажными моделями часов, швейцарская часовая компания Omega предоставляет официальный сертификат подлинности. С помощью этой инициативы компании стремитсяукрепить свои позиции на рынке винтажных изделий. Президент и генеральный директор Omega Рейнальд Эшлиманн прокомментировал: «Нашей целью является повышение доверия к часам Omega на рынке винтажных и подержанных изделий. Для владельцев часов это дополнительное официальное подтверждение подлинности, которое повышает их ценность при продаже».

Сертификат подлинности выдается для автоматических часов OMEGA, выпущенных более 30 лет назад. Чтобы получить сертификат, владельцы должны предъявить винтажные часы в штаб-квартире Omega в швейцарском городе Биль или в бутике своей страны, принимающем участие в программе. После чего часы будут отправлены команде Omega Heritage Team, имеющей доступ к архивным производственным документам. Эксперты проанализируют состояние часов и примут решение о выдаче сертификата подлинности. В выписке из архива, которую также получает владелец часов, содержится только информация о времени производства часов, тогда как в сертификате подлинности приводятся сведения о подлинности часов в их текущем состоянии на момент проведения экспертизы.