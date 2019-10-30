В Казани пройдет второй форум «Ак Барс Бизнес Драйв»

28 ноября в ГТРК «Корстон» в честь своего Дня рождения Ак Барс Банк проводит второй предпринимательский форум «Ак Барс Бизнес Драйв 2019».

Тема этого года – неочевидные точки роста бизнеса. Спикеры форума представят свои практики выстраивания бизнес-процессов, прозрачных финансов и организации эффективных внутренних коммуникаций. Как и в прошлом году, перед бизнесменами выступят не профессиональные бизнес-мотиваторы, а практики – представители малого и среднего бизнеса, построившие успешное дело.

Спикеры:

– Дмитрий Кибкало – основатель сети магазинов «Мосигра» и издательства «Магеллан», владелец сети футбольных школ «Метеор», автор книги «Бизнес как игра», получившей премию «Лучшая деловая книга 2016 года».

– Евгений Щепин, управляющий по внешним коммуникациям в компании «ВкусВилл», автор книги «ВкусВилл. Как совершить революцию в ритейле, делая всё не так».

– Снежана Манько, основатель и руководитель проекта FIN-SKILL, автор книги «Как навести порядок в финансах компании. Практическое руководство для малого и среднего бизнеса».

– Юрий Белонощенко, основатель компании «Бэби-клуб», включающей в себя сеть из 240 детских развивающих центров в 70 городах России и СНГ.

Форум Ак Барс Бизнес Драйв для тех, кто стремится построить прочный фундамент для уверенного роста бизнеса, ищет эффективные инструменты оптимизации бизнес-процессов и команд, открыт для нового полезного опыта и его применения на практике, готов к новым знакомствам c партнерами и клиентами на площадке форума.

Регистрируйтесь на сайте форума, чтобы получить детальную информацию о каждом выступающем. К сожалению, площадка не сможет вместить всех желающих, и регистрация может быть закрыта в любой момент.

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