30 октября, среда
Войти в профиль
Стиль

Коротко

Новости

все новости

Chanel запускает новогоднюю рекламную кампанию аромата №5 L’Eau с участием Лили-Роуз Депп

Режиссером нового ролика стал художник и фотограф Жан-Поль Гуд, известный своими провокационными съемками знаменитостей, таких как Наоми Кэмпбелл верхом на слоне или Ким Кардашьян с шампанским - для журнала Paper.

В ролике Депп сидит на гигантском флаконе парфюма Chanel и смотрит в снежный шар с флаконом №5 L'Eau, как будто пытаясь увидеть будущее. Вдохновением для образа актрисы и модели стал стиль 1940-х годов: характерная для тех лет укладка, белый берет, маленькое платье. «Мне очень понравилась героиня, придуманная Жан-Полем, — сказала Лили-Роуз. —Меня переполняли радость и удивление, я почувствовала себя маленькой девочкой в рождественское утро».

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Приложения

Стиль Часы #45

от 15.10.2019

Стиль Интерьеры#44

от 09.10.2019

Стиль Beauty#42

от 01.10.2019

Стиль Женщины#41

от 30.09.2019

Стиль Мужчины#40

от 26.09.2019

Профиль пользователя