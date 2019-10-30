Chanel запускает новогоднюю рекламную кампанию аромата №5 L’Eau с участием Лили-Роуз Депп

Режиссером нового ролика стал художник и фотограф Жан-Поль Гуд, известный своими провокационными съемками знаменитостей, таких как Наоми Кэмпбелл верхом на слоне или Ким Кардашьян с шампанским - для журнала Paper.

В ролике Депп сидит на гигантском флаконе парфюма Chanel и смотрит в снежный шар с флаконом №5 L'Eau, как будто пытаясь увидеть будущее. Вдохновением для образа актрисы и модели стал стиль 1940-х годов: характерная для тех лет укладка, белый берет, маленькое платье. «Мне очень понравилась героиня, придуманная Жан-Полем, — сказала Лили-Роуз. —Меня переполняли радость и удивление, я почувствовала себя маленькой девочкой в рождественское утро».